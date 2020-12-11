بيسكوف: عدد من الدول يلجأ إلى أساليب ملتوية لمنع اللقاح الروسي من الدخول إليه

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن بعض الدول وشركات الدواء الكبرى التابعة لها يستخدم وسائل ملتوية لمنع دخول اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا المستجد إليهم.

موسكو-سبوتنيك. كان المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، قد أعلن في وقت سابق، أنه تم تخصيص أموال في عدد من الدول لتشويه سمعة اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا المستجد.

وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم الجمعة، ردا على سؤال عما إذا كان الكرملين يشارك وزارة الدفاع وجهة نظرها بشأن هذه المسألة: "هذه التطلعات ملحوظة ليس فقط في الكرملين لكنها ملحوظة للعين المجردة كما يقولون".

وأضاف بيسكوف: "بعض الدول وشركات الدواء العملاقة التابعة لها يلجأ إلى وسائل ليست نزيهة من أجل منع دخول لقاحنا إلى دول مختلفة...".

هذا وكانت روسيا قد أعلنت عن تسجيل أول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19" "سبوتنيك V"، في شهر آب/ أغسطس الماضي، وهو أول لقاح مسجل في العالم قائم على منصة الفيروسات الغدية للإنسان المدروسة بشكل جيد وتتمثل فوائده المهمة في السلامة والفعالية وعدم وجود آثار ضارة طويلة المدى.

وحتى الآن تم تسجيل لقاحين، الأول "سبوتنيك V" ويطوره مركز "غامالي" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، والثاني أطلق عليه اسم "إيبيفاك كورونا" يطوره مركز "فيكتور" لعلوم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية الحكومي.