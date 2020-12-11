تعاون إنجليزي - سويدي مع روسيا... "سبوتنيك - V" من أكثر اللقاحات فعالية في العالم

يكمن تفرد اللقاح الروسي في استخدام مكونين مختلفين يعتمدان على الفيروس الغدي البشري في حقنتين مختلفتين لإيصال المادة الوراثية للغلاف الخارجي لفيروس كورونا إلى جسم الإنسان، ما يسمح هذا النهج باستجابة مناعية أقوى وأكثر ديمومة من اللقاحات التي تستخدم المكون نفسه لحقنتين.

بعد أن أعلن صندوق الاستثمار المباشر الروسي نتائج الفعالية العالية للقاح الروسي، عرض معهد "غامالي" الحكومي (منتج اللقاح)، في 23 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على شركة "AstraZeneca" استخدام أحد مكونات لقاح "سبوتنيك - V" لزيادة فعالية لقاح "AstraZeneca".

"AstraZeneca" قبلت اقتراح صندوق الاستثمار المباشر الروسي ومعهد "غامالي"، وتم استخدام أحد ناقلات "سبوتنيك - V" في تجارب إكلينيكية إضافية للقاح الشركة الأنجلو-سويدية، والتي ستبدأ قبل نهاية عام 2020.

نتيجة للدراسة، سيستكشف متخصصو "AstraZeneca" إمكانية زيادة فعالية لقاحهم من خلال استخدام نهج مشترك.

لقاح "سبوتنيك - V" هو واحد من أكثر اللقاحات فعالية وأمانًا في العالم بسبب التكنولوجيا الفريدة للجمع بين نواقل مختلفة تعتمد على الفيروس الغدي البشري، مما يسمح باستجابة مناعية أقوى وأطول أجلاً مقارنةً باللقاحات التي تستخدم الناقل نفسه لحقنتين.

اللقاح مخطط باستخدام اثنين من ناقلات الفيروسات الغدية المختلفة للتحصين الأولي والثانوي، وهو تطور فريد وأساسي للمتخصصين من معهد "غامالي"، يسمح لك بتجنب المناعة ضد النواقل الأولى والتي تتكون بعد التطعيم الأول وبالتالي تزيد من فعالية الحقنة الثانية وتشكل مناعة طويلة الأمد.

من بين اللقاحات الرائدة في الوقت الحالي ضد فيروس كورونا، لا يمتلك سوى "سبوتنيك – V" تكنولوجيا نواقل مختلفة.

فوائد التعزيز الأساسي للتحصين باستخدام نواقل مختلفة

أصبح اقتراح صندوق الاستثمار المباشر الروسي مثالاً على النهج الاستباقي للجانب الروسي، والذي لم يخلق واحدًا من أكثر اللقاحات فعالية في العالم اليوم فحسب، بل اقترح أيضًا استخدام متجهات "سبوتنيك – V" لإنشاء عدد من اللقاحات بناءً على تقنية ثنائية النواقل.

وفي هذا الصدد، قال كيريل دميترييف، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي:

مثال فريد للتعاون بين العلماء من مختلف البلدان في الكفاح المشترك ضد الوباء سيلعب دورًا حاسمًا في الانتصار على عدوى فيروس كورونا حول العالم.

وأضاف لقاح "سبوتنيك – V" الروسي ينقذ بالفعل حياة الناس في روسيا في سياق التطعيم الشامل"، منوها إلى أن "قرار "AstraZeneca" يعد بإجراء دراسة باستخدام أحد النواقل اثنين من لقاح "سبوتنيك – V" خطوة مهمة نحو توحيد القوى في مكافحة الوباء".

وختم حديثه بالقول: "نرحب ببداية مرحلة جديدة من التعاون بين مصنعي اللقاحات، ونعتزم تطوير هذه الشراكة في المستقبل، ونتطلع إلى بدء الإنتاج المشترك بعد أن أثبت اللقاح الجديد فعاليته في التجارب السريرية، ونأمل أن يحذو مصنعو اللقاحات الآخرون حذونا".