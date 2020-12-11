مقاتلة "ميغ-31" روسية تعترض طائرة استطلاع أمريكية فوق بحر بيرينغ

قامت مقاتلة روسية من طراز "ميغ-31" باعتراض طائرة استطلاع استراتيجية أمريكية من طراز "أر إس-136" فوق بحر بيرينغ ومرافقتها حتى مغادرتها الحدود الروسية.

موسكو-سبوتنيك. وجاء في بيان المركز الوطني لإدارة الدفاع، اليوم الجمعة، الذي أشار إلى رصد محطات الرادار الروسية لهدف جوي يقترب من الحدود الروسية فوق المياه الدولية لبحر بيرينغ: "قامت مقاتلة من طراز ميغ-31 تابعة لقوات الدفاع

الجوي لأسطول المحيط الهادئ بالتحليق، وقد قام طاقمها بالتعرف على الهدف وتبين أنه طائرة استطلاع استراتيجية من طراز "أر إس-135" تابعة للقوات الجوية الأميركية، وقامت المقاتلة بمرافقتها حتى ابتعدت عن الحدود الروسية".

وكانت مقاتلة روسية من طراز"سو-30"، في وقت سابق من هذا الشهر، قد قامت بإعتراض طائرات استطلاع أمريكية وفرنسية فوق البحر الأسود، ورافقتها حتى ابتعدت عن الحدود الروسية.

وحدد طاقم المقاتلة الروسية الأهداف الجوية على أنها طائرة استطلاع استراتيجية من نوع "آر إس-135" وطائرة تزويد الوقود من نوع "كي إس -135" تابعة لسلاح الجو الأمريكي وطائرة استطلاع "سي 160 جي" تابعة للقوات الجوية الفرنسية.