لافروف يبحث التعاون الثنائي مع رئيس وزراء الصومال السابق

بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، مع رئيس الوزراء الصومالي السابق حسن علي خيري، مسألة تعزيز العلاقات الثنائية.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "في 11 كانون الأول/ ديسمبر، التقى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مع رئيس الوزراء الصومالي السابق حسن علي خيري. وخلال الحوار تبادل الطرفان الآراء حول أفق تعزيز التعاون الروسي الصومالي في مجالات مختلفة مع التركيز على مهام تعزيز العلاقات التجارية الاقتصادية متبادلة المنفعة".

وذكر البيان أن "لافروف أكد على الدعم الروسي الثابت لجهود الشعب الصومالي في تشكيل مؤسسات السلطة الديمقراطية في البلاد".

الجدير بالذكر أن رئيس الوزراء الصومالي حسن علي خيري أعفي من مهامه في نموز/ يوليو الماضي بعد إقرار الرئاسة لخطوة حجب البرلمان الثقة عنه، حسبما أعلنت مصادر رسمية.

وعين خيري نهاية فبراير/ شباط 2017 من قبل الرئيس محمد عبد الله محمد فارماجو.