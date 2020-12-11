تحديد موعد الانتهاء من اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا للحيوانات

أعلن رئيس هيئة الرقابة البيطرية والزراعية الفدرالية الروسية (روس سيلخوز نادزور)، سيرغي دانكفيرت، اليوم الجمعة، أن اللقاح ضد العامل المعدي بفيروس كورونا المستجد للحيوانات، سيكون جاهزًا في نهاية كانون الثاني/يناير 2021.

موسكو - سبوتنيك. ونقلت صحيفة "روس سيلخوز نادزور" عن دانكفيرت، قوله: "اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد للحيوانات سيكون جاهزًا في نهاية كانون الثاني/يناير 2021. وسيستغرق التسجيل وقتًا طويلاً. والقسم جاهز لإنتاج كميات كبيرة من هذا الدواء المناعي للحيوانات".

وأوضح دانكفيرت أن المرحلة الثالثة من الاختبارات جارية الآن، ويتم اختبار اللقاح الجديد على حيوانات القندس والقطط والقوارض. ويتم تطوير الدواء البيطري من قبل علماء هيئة الرقابة البيطرية والزراعية الفدرالية الروسية (روس سيلخوز نادزور).

ووفقا لدانكفيرت، يتلقى "روس سيلخوز نادزور" بانتظام طلبات للحصول على لقاح جديد ضد فيروس كورونا المستجد للحيوانات من مزارع الفراء الروسية، حيث من المعروف أن المارتينز (القندس والقوارض) هي الأكثر عرضة للفيروس الجديد ويمكن أن تصيب بعضها بعضا، وفقًا للقسم، يوجد 97.2 ألف قندز و50.9 ألف من السمور و6.9 ألف قوارض في مزارع الفراء الروسية.

وسيكون اللقاح مخصصًا للحيوانات الشديدة الحساسية مثل القطط والقندس. ومن المخطط أن يوصى بالدواء في المقام الأول لمزارع الفراء، حيث يتم تربية الحيوانات المعرضة لعدوى جديدة على نطاق صناعي، على سبيل المثال، القندس حساس تجاهه، حيث يكون انتقال فيروس كورونا المستجد بين الأنواع ممكنا (يمكن لفرد أن يصيب آخر).