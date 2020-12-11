موسكو تفتح باب التسجيل لتطعيم الفئات المعرضة للخطر

أعلن محافظ موسكو سيرغي سوبيانين، اليوم الجمعة، عن فتح باب التسجيل للتطعيم ضد مرض "كوفيد – 19" للأشخاص المعرضين أكثر من غيرهم لخطر الإصابة بفيروس كورونا.

وكتب سوبيانين على موقعه الرسمي: "من بين هؤلاء موظفي المراكز متعددة الوظائف، والعاملين في مجالات الثقافة والتجارة والخدمات. ويرجع ذلك إلى حقيقة أن المواطنين المذكورين على اتصال بالعديد من الأشخاص. إنهم يخاطرون بأنفسهم، وإذا أصيبوا، يمكن أن يشكلوا تهديدًا للآخرين".

وفي وقت سابق قال سوبيانين، إنه كجزء من مكافحة انتشار فيروس كورونا في العاصمة الروسية، من الضروري تطعيم ما يصل إلى 7 ملايين شخص.

وافتتحت السلطات الروسية في العاصمة موسكو، يوم الجمعة الماضي، عدة فروع وعيادات متخصصة بتطيعم المواطنين بلقاح "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا المستجد.

هذا وأوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ببدء إجراء تطعيم واسع النطاق ضد "كوفيد-19"، وذلك بتوفير التطعيمات في المقام الأول "للمجموعة الأكثر عرضة للخطر".