بوتين: ظهور جنس جديد في روسيا أمر غير مقبول

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن ظهور جنس جديد، كما هو الحال في بعض البلدان أمر غير مقبول بالنسبة لروسيا.

قال بوتين في اجتماع لمجلس تنمية المجتمع المدني وحقوق الإنسان، اليوم الجمعة "من الصعب تحديد عدد الجنسين هناك. لا يمكنني حتى صياغة أسماء البعض، لكن هذا هو الحال، هذا شأنهم. لدينا تاريخنا وثقافتنا".

Путин назвал неприемлемым появление новых полов.



"Там даже трудно перечислить количество полов. Я даже названия некоторых не могу сформулировать, но это имеет место быть, это их дело. У нас своя история, своя культура", – отметил президент.#ВестиЗаметка pic.twitter.com/h20MdL4AUd — ВЕСТИ (@vesti_news) December 11, 2020

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقّع قانونا في عام 2013 يحظر الدعاية للمثليين بين الأطفال. ويواجه الروس العاديون غرامات تصل إلى 5000 روبل (ما يعادل 90 دولارا)، والمسؤولين حتى 50 ألف روبل (ما يعادل 700 دولار) وعقابا أشد يصل للملايين للهيئات والشركات، على هذه الدعاية "باستخدام وسائل الإعلام أو الإنترنت".