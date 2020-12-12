ميشوستين يكلف بإعداد اتفاقيات للحد من ارتفاع الأسعار

أعلن رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، أنه يتابع شخصيا قضية ارتفاع أسعار المواد الغذائية في روسيا، وكلف بإعداد معايير اتفاقيات للحد من ارتفاع الأسعار.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الصحفي للحكومة: "للحد من ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية سيتم توقيع اتفاقيات رباعية بين منتجي المواد الغذائية، وشبكات البيع، ووزارة الزراعة، ووزارة التجارة. وستقدم هيئة مكافحة الاحتكار مقترحات للحد من ارتفاع الأسعار إلى وزارة الزراعة خلال 24 ساعة".

وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الأربعاء الماضي، إنه لا علاقة لجائحة كورونا بارتفاع أسعار المواد الغذائية وانخفاض دخل المواطنين وزيادة البطالة.

وفي وقت سابق أعلن رئيس اللجنة الزراعة في مجلس الاتحاد الروسي، أليكسي مايوروف، بأنه تم إحداث مقرات مراقبة للسوق الغذائية الزراعية في معظم المناطق الروسية، ويتم تحليل أسعار المواد الغذائية والاحتياطات بشكل يومي، مشيراً إلى أن زيادة الأسعار تتوافق مع مستويات التضخم الموسمي.