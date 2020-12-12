روسيا تحتفظ بحق الرد على العقوبات البريطانية بشأن حقوق الإنسان في الشيشان

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن موسكو تعتبر العقوبات الأخيرة المفروضة من قبل لندن بحق مواطنين روس في قضية انتهاك حقوق الإنسان في الشيشان غير مبررة، وتحتفظ بحق الرد عليها.

موسكو-سبوتنيك. وجاء في بيان زاخاروفا: "تلقينا باستغراب إعلان حكومة بريطانيا عن قرار فرض عقوبات أحادية بحق 3 مواطنين روس ووحدات الحرس الوطني الروسي بسبب انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان في الشيشان".

وأكدت أن موسكو "تعتبر أن هذا القرار غير مبرر ويعكس عدم استعداد السلطات البريطانية للتخلي عن نهج المواجهة مع روسيا".

وأشارت زاخاروفا إلى أن هذا القرار سوف ينعكس على العلاقات الروسية - البريطانية، مؤكدة أن موسكو تحتفظ بحق الرد خلال اتخاذ تدابير مناسبة.