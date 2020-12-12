وزير الدفاع الأرميني يتوجه إلى روسيا للقاء شويغو

أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية، اليوم السبت، أن وزير دفاع البلاد، فاغارشاك اروتونيان، توجه اليوم إلى روسيا في زيارة عمل يخطط خلالها لقاء وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو.

موسكو- سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الصحفي: "توجه وفد برأسة أروتونيان بتاريخ 12 ديسمبر إلى روسيا في إطار زيارة عمل، ومن المقرر خلال الزيارة عقد لقاء بين وزير الدفاع الأرميني ووزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو".

كما أشار البيان إلى أنه من المقرر عقد جملة من اللقاءات مع مسؤولين رفيعين آخرين.

ووقع أروتونيان وشويغو يوم 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي في يريفان حزمة من الوثائق التي تنظم أنشطة وحدة حفظ السلام الروسية في قره باغ، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الأرمينية.

ووقّعت أرمينيا وأذربيجان برعاية روسيا في التاسع من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، اتّفاقاً لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، وقعوا إعلانا مشتركا حول وقف إطلاق النار في قره باغ دخل حيز التنفيذ في العاشر من الشهر الجاري.