رئيس مركز غمالي: لقاح "سبوتنيك V" يوفر مناعة لمدة عامين ضد فيروس كورونا

أكد رئيس مركز أبحاث غمالي الروسي، ألكسندر غينتسبيرغ، أنه من المرجح أن يوفر لقاح "سبوتنيك في" ضد "كوفيد-19"، ما يصل إلى عامين من المناعة ضد الوباء، مقارنة بأربعة أو خمسة أشهر يمنحها لقاح فايزر.

موسكو - سبوتنيك. وقال رئيس المركز، في بيان، اليوم السبت "هناك دليل تجريبي على أن استخدام لقاح سبوتنيك v، يوفر الحماية لمدة عامين على الأقل، وربما أكثر".

وأضاف أنه "من الصعب تحديد فترة المناعة التي يمنحها لقاح فايزر، ولكن بناءً على النتائج العامة لهذه اللقاحات، يجب على المرء أن يعتقد أن فترة الحماية لن تزيد عن أربعة إلى خمسة أشهر، على الرغم من أن هذا يتطلب بيانات تجريبية".

وأشار رئيس المركز إلى بيانات من التجارب السريرية للقاح الروسي، والتي أظهرت أن اللقاح فعال بنسبة 96 بالمائة في الوقاية من العدوى.

وقال رئيس المركز، إن من تلقى لقاح "سبوتنيك في" وما سيشعر بأعراض أقل خطورة إذا أصيب بالوباء يوما ما، مقارنة بأولئك الذين لم يتناولوا اللقاح.

هذا وانطلقت في موسكو يوم الـ 5 من ديسمبر/كانون الأول الجاري حملة التطعيم ضد كورونا بلقاح "سبوتنيك v" في المستوصفات، وفتحت حتى الآن 70 عيادة للتطعيم، وستفتح 100 أخرى حتى نهاية العام.

وكانت روسيا قدمت لقاحها المضاد لفيروس كورونا "سبوتنيك v" للأمم المتحدة، مؤخرا، هذا اللقاح الذي أنتجه مركز غامالي للأبحاث أصبح في أغسطس/أب الماضي، أول لقاح مسجل في العالم ضد فيروس كورونا المستجد.