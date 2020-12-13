زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب جمهورية الشيشان في روسيا

قال جهاز الطوارئ المحلي بروسيا إن زلزالا بقوة 5.6 درجة هز جمهورية الشيشان الروسية.

غروزني - سبوتنيك. وبحسب وزارة الطوارئ تم تسجيل الهزة عند الساعة 00.30 من يوم الأحد بتوقيت موسكو.

ووفق بيانات فرع أوسيتيا الشمالية للخدمة الجيوفيزيائية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، وقع الحدث الزلزالي الذي بلغت شدته 5.6 درجة عند الساعة 00.30 من يوم الأحد بتوقيت موسكو، وكان مركزه منطقة أوروس مارتان وعلى عمق 25 كيلومترا.

وأفاد مواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأنهم شعروا بالهزات في جمهوريات الشيشان وداغستان وإنغوشيا الروسية.