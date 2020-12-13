مقر مكافحة كورونا في روسيا يسجل 28 ألف إصابة جديدة في البلاد

أعلن مقر مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا، اليوم الأحد، أن عدد حالات الإصابة بكورونا في روسيا ارتفع بمقدار 28080 حالة ليصل الاجمالي إلى 2653928 حالة.

وقال المقر في بيان رسمي له نشرته وكالة "سبوتنيك": "على مدى الـ24 ساعة الماضية تم تسجيل في روسيا 28080 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في 85 إقليما، بينها 5494 حالات دون ظهور أعراض سريرية".

وأضاف البيان أن "توزيع الاصابات كالتالي: موسكو - 6425 إصابة سانت بطرسبورغ 3768 ومقاطعة ضواحي موسكو 1444"، موضحا أن عدد الوفيات بسبب الفيروس" 488 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية وإجمالي الوفيات 46941".

وانطلقت في موسكو يوم الـ 5 من ديسمبر/كانون الأول الجاري حملة التطعيم ضد كورونا بلقاح "سبوتنيك v" في المستوصفات، وفتحت حتى الآن 70 عيادة للتطعيم، وستفتح 100 أخرى حتى نهاية العام.

وكانت روسيا قدمت لقاحها المضاد لفيروس كورونا "سبوتنيك v" للأمم المتحدة، مؤخرا، هذا اللقاح الذي أنتجه مركز غامالي للأبحاث أصبح في أغسطس/أب الماضي، أول لقاح مسجل في العالم ضد فيروس كورونا المستجد.