الكرملين يكشف خطط بوتين لقضاء عطلة رأس السنة

كشف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، عن خطط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للاحتفال بقدوم العام الجديد وقضاء عطلة رأس السنة.

وقال بيسكوف في فيلم "الفيروس الخطير. العام الأول" الذي أخرجه نيلي عسكر زاده ويعرض على قناة "روسيا 1": "لا أعرف أين سيحتفل بوتين بالعام الجديد".

"لكن يمكنني أن أخبرك بقدر كبير من الثقة أنه سيلتقي بالعائلة والأصدقاء، كما يفعل كل عام".

وأضاف:

وتابع قائلا "بوتين قد يتمكن أخيرا من أخذ قسط من الراحة خلال عطلات الأعياد".

وأوضح:

"الرئيس الروسي لا يستريح أبدا بشكل كامل، لكن ربما خلال عطلات الميلاد قد يستطيع بشكل ما التقاط أنفاسه".