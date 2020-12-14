"روسكوسموس" تحذر من استخدام الفضاء كساحة للأنشطة العسكرية

كشف نائب المدير العام للمؤسسة الحكومية للتعاون الدولي في وكالة الفضاء الدولية، سيرغي سافيليف، اليوم الاثنين، أن الوكالة الروسية "روسكوسموس" لا تستبعد أن تقوم الولايات المتحدة وحلفائها بتنفيذ برامج عسكرية على القمر في إطار برنامج "أرتميدا".

وأشار سافيليف خلال مقابلة لوكالة "سبوتنيك" إلى أن اتفاقية "أرتميدا" تنتهك بأشكال مختلفة القواعد المعترف بها عمومًا في قانون الفضاء الدولي، معتبرا أن "الجانب الأمريكي لا ينصاع للحظر المباشر للأنشطة العسكرية على القمر".

وأضاف نائب رئيس الوكالة الفضائية: "لذلك في رأينا، لا يستبعد زملاؤنا الأمريكيون عسكرة الفضاء الخارجي إذا لزم الأمر، هذه الخطوة الخفية هي التي تثير القلق بشكل عام".

وفي وقت سابق، دعت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" جميع الدول للتوقيع على ما يسمى "اتفاقيات أرتميدا" - وهي مجموعة من القواعد للتفاعل بين الدول في استكشاف القمر والفضاء الخارجي البعيد.

أكدت الولايات المتحدة أن المبادئ المقترحة تستند إلى مبادئ معاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967، وذكرت أنها تدعو روسيا للمشاركة في الاتفاقية. في الوقت الحاضر، انضم نحو 10 شركاء إلى الوثيقة.