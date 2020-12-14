العمل على تعجيل تسجيل لقاح "سبوتنيك V" الروسي في بلدان أخرى

يعتزم صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، تقديم طلب لتسريع تسجيل لقاح "سبوتنيك V" في دول أخرى في الفترة من ديسمبر/ كانون الأول إلى يناير/ كانون الثاني.

قال رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل دميترييف، اليوم الاثنين، "نخطط لتقديم المستندات المطلوبة لتسريع تسجيل اللقاح في عدد كبير من البلدان".

وأضاف دميترييف "​​وهم بالطبع شركاؤنا: بيلاروسيا، والإمارات العربية المتحدة، والهند، وعدد من البلدان الأخرى، بما في ذلك أمريكا اللاتينية وآسيا، ودول الشرق الأوسط وأفريقيا".

وتابع دميترييف "نعتقد أن التسجيل سيتم بالفعل في هذا الشهر في عدد من البلدان الرئيسية حيث نتواصل بشكل جيد للغاية، على سبيل المثال مع الأرجنتين، وفي يناير/ كانون الثاني، سنفعّل مع بقية البلدان عملية تسجيل اللقاح".

وأكد دميترييف في وقت سابق من اليوم، تحليل البيانات في النقطة النهائية الثالثة للتجارب السريرية للقاح"سبوتنيك V" أن اللقاح كان فعالا بنسبة تزيد عن 90 بالمئة. وقد ثبت ذلك باستمرار في ثلاث نقاط ذات دلالة إحصائية موصوفة في بروتوكول الدراسة. وستشكل النتائج أساس التقرير الذي سيتم استخدامه لتقديم طلب للتسجيل العاجل، نحن نرى أيضا اهتماما كبيرا من شركات الأدوية العالمية بالتطوير، لأن استخدام مكونات "سبوتنيك V" مع لقاحات أخرى يمكن أن يزيد من فعاليتها بشكل كبير".

وأعلن المطورون للقاح الروسي "سبوتنيك V" اليوم الإثنين، أن فعالية اللقاح وصلت إلى نسبة 100 بالمئة ضد حالات الإصابة الشديدة بفيروس كورونا.

هذا وكانت روسيا قد أعلنت عن تسجيل أول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19" في شهر أغسطس/آب الماضي، ويعتمد اللقاح على منصة ناقلات للفيروسات الغدية مدروسة جيدًا ومصادق عليها، وتتمثل فوائدها المهمة في السلامة والفعالية وعدم وجود آثار ضارة طويلة المدى.