بوتين يهنئ بايدن على فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن على فوزه بالانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وأضاف البيان: "وتمنى بوتين للرئيس المنتخب كل التوفيق، وأعرب عن ثقته في أن روسيا والولايات المتحدة، اللتين تتحملان مسؤولية خاصة عن الأمن والاستقرار العالميين، يمكنهما على الرغم من خلافاتهما، المساهمة حقًا في حل العديد من المشكلات والتحديات التي يواجهها العالم حاليًا".

وجاء في بيان الكرملين: "بعث الرئيس الروسي بوتين برقية تهنئة إلى جو بايدن بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية... وأشار الرئيس الروسي إلى أن التعاون الروسي الأمريكي القائم على مبادئ المساواة والاحترام المتبادل سيلبي مصالح شعبي البلدين والمجتمع الدولي".

وأعرب بوتين عن جاهزيته للتعاون مع بايدن قائلا: "من جانبي، أنا جاهز للتعاون والتواصل معك".

وفاز بايدن في نيفادا بفارق 33596 صوتا ليحصد بذلك أصوات الولاية الستة في المجمع الانتخابي الذي يختار الرئيس.