سيتم اختبار لقاح "سبوتنيكV" على النساء الحوامل بعد اختباره على الأطفال والبالغين

سيبدأ اختبار لقاح "سبوتنيكV" على النساء الحوامل بعد الانتهاء من اختباره على الأطفال، حسبما قال مدير مركز "غامالي" لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة.

قال البروفيسور ألكسندر غينتسبورغ لوكالة "سبوتنيك": "سيكون من الممكن إجراء اختبار على النساء الحوامل بعد الأطفال، وعلى الأطفال بعد إجراء كل شيء على البالغين".

وتابع غينتسبورغ: "وفقًا للبروتوكول، [ستظهر النتائج] في شهر أيار/ مايو، حيث يجب أن تستمر المراقبة لمدة ستة أشهر بعد تلقيح آخر متطوع. وإذا نظرت إلى هذه النتائج وفقًا للتقرير الذي سنقدمه بعد الانتهاء من التطعيم دون متابعة لمدة ستة أشهر، فقد [ستظهر النتائج] في شهر كانون الثاني/ يناير".

يشار إلى أن وزارة الصحة الروسية سجلت أول لقاح في العالم للوقاية من "كوفيد-19" تحت اسم "سبوتنيك V"، تم تطويره على يد خبراء مركز "غامالي" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة وتم إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.