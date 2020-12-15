الإعلان عن موعد بيانات فاعلية لقاح "سبوتنيك V"

قال البروفيسور ألكسندر غينتسبورغ، رئيس مركز "غامالي" العلمي المنتج للقاح "سبوتنيك V" اليوم الثلاثاء، إن بيانات فاعلية اللقاح متوقع أن تصدر في يناير/ كانون الثاني المقبل.

موسكو – سبوتنيك. وأوضح غينتسبورغ أنه من المقرر الانتهاء من التجارب السريرية بعد تسجيل اللقاح الروسي ضد "كوفيد 19" في مايو/ أيار المقبل، بموجب البروتوكول المتبع.

وتابع بقوله "بموجب البروتوكول، ستتوفر بيانات الفاعلية في مايو، حيث يلزم إجراء مراقبة لمدة ستة أشهر بعد تلقيح آخر المتطوعين. أما بالنسبة للنتائج الموضحة في التقرير، التي سنقدمها بعد التطعيم دون هذه الأشهر الستة للمراقبة، قد يكون هذا في يناير المقبل".

وأعلن المطورون للقاح الروسي "سبوتنيك V" يوم الإثنين، أن فاعلية اللقاح وصلت إلى نسبة 100 بالمئة ضد حالات الإصابة الشديدة بفيروس كورونا.

هذا وكانت روسيا قد أعلنت عن تسجيل أول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19" في شهر أغسطس/آب الماضي، ويعتمد اللقاح على منصة ناقلات للفيروسات الغدية مدروسة جيدًا ومصادق عليها، وتتمثل فوائدها المهمة في السلامة والفعالية وعدم وجود آثار ضارة طويلة المدى.