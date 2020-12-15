روسيا تسمح بتصدير رادار يزيد فاعلية وسائط الدفاع الجوي الأجنبية

أدرجت روسيا جهازا تحتاجه دول كثيرة وتتطلع إلى امتلاك ما يحميها من هجوم الطائرات الخفية، على قائمة المعدات العسكرية المسموح بتصديرها.

أعلن ذلك مدير عام مؤسسة تصدير الأسلحة الروسية "روس أوبورون أكسبورت"، ألكسندر ميخييف، مشيرا إلى أن رادار "بريما" يملك قدرة فريدة على اكتشاف أهداف تتمتع بقدرة التخفي، وبالأخص الطائرات الخفية.

وخصص رادار "بريما" لاكتشاف الطائرات على اختلاف أنواعها في ظروف التشويش الإلكتروني وفي الظروف الجوية الرديئة، وتحديد إحداثياتها وهويتها، وكشف مصادر الإعاقة التشويشية، ويقدر على اكتشاف ما يبعد من 500 متر إلى 320 كم عنه.

ويوضع رادار "بريما" وجميع معداته بما فيها مولد الكهرباء، في سيارة واحدة. ويقوم بتشغيله شخصان في الكابينة أو في مكان عمل خارجي.

ويعد رادار "بريما" نفسه للعمل بشكل أوتوماتيكي خلال 5 دقائق تقريبا، ويعد نفسه للانتقال إلى مكان آخر خلال نفس المدة.

ويمكن دمج رادار "بريما" في أنظمة الدفاع الجوي غير الروسية الصنع مثله في ذلك مثل سائر الوسائل الإلكترونية ووسائط الدفاع الجوي الروسية الأخرى.

ولفت مدير عام مؤسسة تصدير الأسلحة الروسية إلى أن دمج الوسائط الروسية في أنظمة الدفاع الجوي الأجنبية يزيد من فاعليتها.