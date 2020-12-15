نائب رئيس الوزراء الروسي يلتقي وزير الخارجية الإماراتي

التقى نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، اليوم الثلاثاء، وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زيد آل نهيان، وبحثا معا العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية وسبل دفع آفاق التعاون المشترك بين البلدين.

ووفقا لبيان صادرعن الخارجية الإماراتية، جرت مناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة وبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وشدد وزير خارجية الإمارات خلال اللقاء على عمق العلاقات المتميزة بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية، وقال: "نتطلع في ظل الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين إلى تعزيزها وتنمية آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة".

ووصل وزير خارجية الإمارات، أمس الاثنين، في زيارة إلى العاصمة الروسية موسكو، وعقد اجتماعا مع نظيره الروسي سيرغي لافروف تم التطرق خلاله إلى عدد من القضايا وعلى رأسها تحقيق السلام في الشرق الأوسط.