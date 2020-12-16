مخرج هوليوود أوليفر ستون يتلقى لقاح كورونا الروسي "سبوتنيك V"

قال المخرج الأمريكي أوليفر ستون، يوم أمس الثلاثاء، إنه تلقى اللقاح الروسي "سبوتنيك V" لمكافحة فيروس كورونا.

وأوضح ستون أنه حصل على الجرعة الأولى من اللقاح الذي يتم أخذه على جرعتين منذ بضعة أيام، مضيفاً أنه سوف يعود لروسيا للحصول على الجرعة الثانية، بحسب ما ذكرت صحيفة "موسكو تايمز".

U.S. filmmaker Oliver Stone said Monday that he received Russia’s Sputnik V vaccine despite the country's mass vaccination drive not covering his age grouphttps://t.co/Q9ssvcPPGo — The Moscow Times (@MoscowTimes) December 15, 2020

​يذكر أن ستون حصل على ثلاثة جوائز أوسكار عن أفلام "ميدنايت اكسبريس عام 1978" و"بلاتون 1986" و"بورن او ذا فورث اوف جولاي 1989".

هذا وكانت روسيا قد أعلنت عن تسجيل أول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19" في شهر أغسطس/ آب الماضي، ويعتمد اللقاح على منصة ناقلات للفيروسات الغدية مدروسة جيدًا ومصادق عليها، وتتمثل فوائدها المهمة في السلامة والفعالية وعدم وجود آثار ضارة طويلة المدى.

وأعلن المطورون للقاح "سبوتنيك V" يوم الإثنين، أن فاعلية اللقاح وصلت إلى نسبة 100 بالمئة ضد حالات الإصابة الشديدة بفيروس كورونا.