بدء تسليم لقاح "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا للتطعيم على نطاق واسع في روسيا

وجاء في بيان الشركة المصنعة: "شركة "بيوكاد" للتكنولوجيا الحيوية تبدأ في توريد اللقاح ضد "كوفيد-19" لمركز غامالي للتطعيم ضد فيروس كورونا على نطاق واسع في الدولة".

هذا وكانت روسيا قد أعلنت عن تسجيل أول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19" في شهر أغسطس/ آب الماضي، وحتى الآن تم تسجيل لقاح "سبوتنيك V" ويطوره مركز "غامالي" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة. ويعتمد اللقاح على منصة "ناقلات الفيروسات الغدية البشرية" مدروسة جيدًا ومصادق عليها، وتتمثل فوائدها المهمة في السلامة والفعالية وعدم وجود آثار ضارة طويلة المدى.

وبدأت في روسيا، في يوم الخامس من كانون الأول/ ديسمبر، حملة التطعيم العام ضد فيروس كورونا بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.