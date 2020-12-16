لافروف: روسيا لم تتلق أي تقارير عن هجمات قراصنة من الولايات المتحدة

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، إن روسيا لم تتلق أي تقارير من الولايات المتحدة بشأن هجمات قراصنة.

وقال لافروف عقب اجتماعه مع نظيره الكرواتي جوردان جريليك رادمان في زغرب: "لم نسجل أي تقارير رسمية من الولايات المتحدة فيما يتعلق بهجمات القراصنة".

وأضاف: "لقد اعتدنا بالفعل على حقيقة أن الولايات المتحدة ودول غربية أخرى تعلن ببساطة في وسائل الإعلام عن الاتهامات المقبلة ضد روسيا".

في وقت سابق، ذكرت وكالة رويترز نقلاً عن مصادر، أن مجموعة من المتسللين، بدعم من حكومة أجنبية، تمكنت من الوصول إلى نظام وزارة الخزانة الأمريكية والإدارة الوطنية للاتصالات والمعلومات وسرقة بياناتهم. كما أفادت التقارير أن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أمكن اختراقها.

وذكرت الوكالة نقلا عن المصادر: "كان حجم الاختراق شديدًا لدرجة أنه عقد اجتماع لمجلس الأمن القومي الأمريكي بهذا الخصوص".

وبحسب صحيفة واشنطن بوست، نقلاً عن مصادر، اتُهم قراصنة روس بالتورط في العملية، لكن لم يتم تقديم دليل في هذا الخصوص. ووصفت السفارة الروسية في الولايات المتحدة اتهامات وسائل الإعلام الأمريكية لروسيا بأنها لا أساس لها من الصحة.