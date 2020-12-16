لافروف: ننتظر قرار الإدارة الأمريكية الجديدة بشأن تمديد معاهدة "ستارت – 3"

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، إن تمديد معاهدة "ستارت - 3" لم يعد يتوقف على موسكو، مشيرا إلى أن الموضوع يعتمد على نهج الإدارة الأمريكية الجديدة.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع نظيره الكرواتي :"كما تعلمون، لا يمكنني حتى التفكير في هذا الموضوع الآن، لأن لا شيء يعتمد علينا. قد يتم تمديد الاتفاقية أو إنهاؤها. كل الشروط التي حاول الأمريكيون مؤخرًا وضعها كانت تشير إلى أن الاتفاق لن يتم تمديده، بل توقيع اتفاق جديد. الأمريكيون بحاجة إلى اتخاذ قرار. لذلك سننتظر حتى تحدد الإدارة الجديدة نهجها، وبعد ذلك سنحدد نهجنا".

واقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق تمديد معاهدة "ستارت-3" الحالية بدون أي شروط لمدة عام، كما أصدر تعليماته لوزير الخارجية، سيرغي لافروف، لصياغة موقف روسيا من معاهدة "ستارت-3"، وعرضه على الولايات المتحدة والحصول على إجابة واضحة منها في المستقبل القريب جدًا.

وتظل معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الإستراتيجية "ستارت-3" التي وقعها الرئيس الأمريكي السابق بارك أوباما والرئيس الروسي السابق دميتري مدفيديف في 8 نيسان/أبريل من العام 2010 في براغ، المعاهدة الوحيدة النافذة بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الحد من الأسلحة.

ومن المقرر انتهاء هذه المعاهدة في شباط/ فبراير من عام 2021.