أجهزة تدريب طياري "سوخوي سوبر جيت" تتمتع بالدقة القصوى في محاكاة الطيران

أكدت مؤسسة الصناعة الجوية التي تدير صناعة الطائرات في روسيا أن جميع الأجهزة التي تستخدم لتدريب طياري طائرات الركاب "سوخوي سوبرجيت 100" مطابقة لشروط الدقة القصوى في محاكاة الطيران.

وذكرت صحيفة "فيودوموستي" اليوم، الأربعاء، نقلا عن مصدر في شركة "أيروفلوت" للطيران أن الشركة حمّلت جهاز تدريب الطيارين المسؤولية عن حادث إحدى طائرات "سوخوي سوبرجيت" في مطار "شيريميتييفو" أحد مطارات موسكو، في مايو/أيار 2019. وترى شركة الطيران أن جهاز التدريب هذا مضبوط على ما يختلف عن الظروف الحقيقية وفقا لما ذكرته الصحيفة.

وقال مسؤول إعلامي في مؤسسة الصناعة الجوية "أو أ كا" لـ"سبوتنيك" إن أربعة أجهزة تستخدم الآن لتدريب طياري طائرات "سوخوي سوبرجيت" ثلاثة منها من صنع شركة L3 Commercial Training Solution، وهي شركة معروفة، ويجري استخدامها في مطار مدينة جوكوفسكي في ريف موسكو وفي مطار مدينة فينيسيا في ايطاليا وفي مطار "شيريميتييفو". ويوجد جهاز آخر وهو من صنع روسي، في مطار مدينة أوليانوفسك.

وأكد أن جميع أجهزة التدريب هذه مطابقة لشروط الدرجة القصوى – D – من الدقة في محاكاة الطيران، مضيفا أن أجهزة التدريب الموجودة في روسيا صادقت عليها منظمة الطيران المدني الروسية.

هذا وتستعد شركة "إيركوت" التي تصنع هذه الطائرات لتسليم طائرتين جديدتين من طراز"سوخوي سوبرجيت 100" إلى اثنتين من شركات الطيران الروسية هما "أيروفلوت" و"ريد وينغز". وتفقّدهما وفد الحكومة الروسية برئاسة النائب الأول لوزير النقل، ألكسندر نيرادكو، أثناء قيامه بزيارة إلى معمل تابع لشركة "إيركوت" في مدينة جوكوفسكي في ريف العاصمة موسكو.