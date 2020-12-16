الخارجية الروسية: العقوبات ضد تركيا بسبب شراء "إس 400" تظهر مجددا عجز واشنطن عن المنافسة العادلة

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، إن العقوبات الأمريكية ضد تركيا فيما يتعلق بشراء أنظمة الدفاع الجوي الروسية "إس 400" تظهر مرة أخرى عدم قدرة واشنطن على المنافسة بنزاهة.

وقالت زاخاروفا: "هذا مظهر آخر من مظاهر عدم القدرة على المنافسة من خلال التلاعب بالقواعد، لذلك هناك حاجة إلى خطوات إضافية لتأمين بعض المزايا التنافسية، على الرغم من أن هذه الخطوات غير قانونية. وتشمل هذه العقوبات الأحادية الجانب المجمع الصناعي العسكري".

بدأت عمليات تسليم أحدث أنظمة الدفاع الجوي الروسية "إس 400"، التي تسببت في أزمة في علاقات تركيا مع الولايات المتحدة، في منتصف يوليو/تموز 2019.

وطالبت واشنطن أنقرة بالتخلي عن الصفقة وشراء أنظمة باتريوت الأمريكية في المقابل، مهددة بتأخير أو حتى إلغاء بيع أحدث مقاتلاتها "F-35" إلى تركيا، وكذلك بفرض عقوبات اقتصادية عليها.

رفضت أنقرة تقديم تنازلات وواصلت المفاوضات بشأن دفعة إضافية من "إس 400".

من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن العقوبات الأمريكية تتضمن حظر جميع تراخيص التصدير الأمريكية والتصاريح التي كانت ممنوحة لوكالة المشتريات الدفاعية التركية.

وذكر أن بلاده أوضحت لتركيا أن شراءها لمنظومة الدفاع الجوي الروسي "إس 400" سوف يعرض أمن التكنولوجيا العسكرية، والعسكريين في بلاده للخطر.