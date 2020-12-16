محاكمة روسي في مدينة نيجني نوفغورود لبيعه "قلم تجسس"

ووفقا للخدمة الصحفية للمحكمة، عقدت الجلسة الأولى في المحكمة أمس الثلاثاء، وتم خلالها اتهام الرجل بالإتجار غير المشروع بأجهزة "تجسس" بعد محاولته بيع قلم حبر مزود بوظيفة تسجيل فيديو.

ومن جانبه أنكر الرجل الاتهام الموجه إليه، مشيرا إلى أن القلم به مؤشر يضيء عند تشغيل التسجيل وبذلك لا تعتبر أداة تجسس، وفقا لقرار صادر عن المحكمة العليا عام 2018 ينص على أن الأدوات التي تحتوي على عناصر عرض مفتوحة لا تعتبر "برامج تجسس".

وبحسب الخدمة الصحفية، من المقرر عقد الاجتماع المقبل في 23 كانون الأول / ديسمبر.

وتنص المادة 138.1 من القانون الجنائي لروسيا الاتحادية (التداول غير القانوني للوسائل التقنية الخاصة المخصصة للحصول على المعلومات سرًا) على عقوبة في شكل غرامة تصل إلى 200 ألف روبل (ما يعادل 2700 دولار أمريكي) عقوبة السجن لمدة تصل إلى أربع سنوات.