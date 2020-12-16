بيان عاجل من وزارة الدفاع الروسية بشأن أنباء محاصرة قواتها في قره باغ

أصدرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بيانا توضيحيا حول التقارير المتداولة بشأن محاصرة وحدات من قوات حفظ السلام الروسية في ناغورني قره باغ.

موسكو- سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "الأخبار حول تطويق مزعوم لوحدات من قوات حفظ السلام الروسية من قبل أحد الأطراف في ناغورني – قره باغ لا تتوافق مع الواقع".

وأضاف البيان أن جميع وحدات قوات حفظ السلام الروسية في المنطقة تؤدي مهامها بشكل منتظم، سواء في مراكز المراقبة أو من خلال مراقبة نظام وقف إطلاق النار.

وذكرت وسائل إعلام، في وقت سابق، أن وحدات من قوات حفظ السلام الروسية حوصرت من قبل عسكريين أذربيجانيين في منطقة كادروسك في قره باغ.

وسجلت قوات حفظ السلام الروسية في ناغورني قره باغ انتهاكا لوقف إطلاق النار في وقت سابق، وفقا لوزارة الدفاع الروسية.

ووقعت أرمينيا وأذربيجان برعاية روسيا، اتفاقا لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، دخل حيز التنفيذ في الـ10 من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وينص الاتفاق على توقف القوات الأرمنية والأذربيجانية عند مواقعها الحالية، ثم تسليم عدد من المناطق إلى سيطرة باكو، وقيام الطرفين بتبادل الأسرى، وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.