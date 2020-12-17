بوتين يجري مؤتمره الصحفي السنوي بصيغة جديدة

يجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، مؤتمره الصحفي السنوي بصيغة جديدة بسبب وباء فيروس كورونا المستجد، فسيتحدث مع الصحفيين عن طريق الفيديو من مقر الرئاسة في ضواحي موسكو.

وستكون الصيغة الجديدة عبارة عن حوار مع الصحفيين يتضمن عناصر "الخط المباشر" الذي ألغي هذا العام بسبب كورونا، حيث تمكن جميع الراغبين من إرسال الأسئلة عبرالبريد والتطبيق الهاتفي الذي أعد خصيصا لهذه المناسبة.

وسيشارك الصحفيون في المؤتمر الصحفي عبر الفيديو من مركز التجارة الدولي في موسكو، إلى جانب منظمات ودوائر حكومية مختلفة من أقاليم روسية متعددة.

هذا وألغى المتحدث باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف مؤتمراته الصحفية اليومية منذ يوم الأمس، بسبب التحضير للمؤتمر الصحفي الكبير.

وأعلنت وسائل الإعلام الروسية، اليوم الأربعاء، عن تخصيصها ثلاث ساعات للمؤتمر الصحفي السنوي للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، المرتقب اليوم، 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وعقد المؤتمر في العام الماضي في 19 ديسمبر/ كانون الأول واستمر 4 ساعات و48 دقيقة أجاب فيها بوتين عن 70 سؤالا.