المؤتمر الصحفي السنوي للرئيس فلاديمير بوتين

يرحب الرئيس الروسي فلاديميربوتين بالحضور والمشاركين في المؤتمر الصحفي، مشيرا أن هذه السنة فريدة من نوعها وهي ليست كالسنوات السابقة حيث يعاني العالم من وباء فيروس كورونا الذي قيد العالم والمجتمات.

وقال بوتين: "وباء فيروس كورونا أرغمنا على أن نكون بعيدين عن بعضنا البعض".