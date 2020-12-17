لافروف يبحث مع نظيره السوري تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

بحث وزيرا الخارجية، الروسي سيرغي لافروف، والسوري فيصل المقداد، اليوم الخميس، تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في اجتماع جرى بموسكو.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي "زيارتكم فرصة للنظر في الوضع في جميع المجالات، ولمعرفة كيفية تنفيذ الاتفاقات بين رئيسي روسيا وسوريا، واتخاذ تدابير إضافية إذا لزم الأمر، حتى تستمر الاتفاقات دون أي تأخير".

ونقل لافروف مرة أخرى تعازيه إلى الجانب السوري بوفاة المعلم، مشيرا إلى أن وزير الخارجية السابق قدم مساهمة شخصية كبيرة في تعزيز العلاقات، معربا عن أمله في أن تتمكن روسيا وسوريا من تحقيق مزيد من التقدم والنجاح في تطوير التعاون.

من جهته أشار المقداد إلى الطبيعة الودية الدائمة للعلاقات الروسية السورية معربا عن أمله في زيارة ناجحة لموسكو.

وأضاف المقداد "الهدف الاستراتيجي الرئيسي هو المضي قدما، بما بناه الرئيسان، بشار الأسد وفلاديمير بوتين، في العلاقات بين البلدين يجب أن يظل كما هو وأن يكون ذا طبيعة استراتيجية".

وقال المقداد "اسمحوا لي أن أعبر عن امتناني للسيد سيرغي لافروف والحكومة الروسية على كرم الضيافة وأتطلع إلى لقاء صديقي لافروف في دمشق في المستقبل القريب".

#عاجل || #سانا

وزير الخارجية الروسي سيرغي #لافروف خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل #المقداد في #موسكو: أجرينا مباحثات حول الوضع الراهن في #سورية والقضايا الرئيسية بجدول الأعمال الإقليمي إضافة إلى مناقشة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين — سانا عاجل (@SanaAjel) December 17, 2020

ووصل وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد، إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة رسمية يلتقي خلالها كبار المسؤولين الروس، وعلى رأسهم وزير الخارجية سيرغي لافروف.