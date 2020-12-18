بوتين يشارك في قمة رابطة الدول المستقلة

أعلن الكرملين، صباح اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيشارك في جلسة مجلس رؤساء رابطة الدول المستقلة، وذلك من خلال تقنية الفيديو.

وجاء في بيان الكرملين: "من المتوقع مناقشة أحوال وأفق تطوير التعاون في إطار رابطة الدول المستقلة في المجال السياسي، التجاري الاقتصادي، الاجتماعي والثقافي".

وأضاف البيان: "ومن المفترض أيضاً بحث مسائل التفاعل في مكافحة انتشارعدوى فيروس كورونا، تبادل الآراء حول المشاكل الدولية والإقليمية الملحة".

ومن الجدير بالذكر أن الجلسة ستجري تحت رئاسة أوزبكستان بصيغة مؤتمر عبر الفيديو.