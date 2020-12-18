مدير وكالة الفضاء الروسية يكشف موعد إطلاق صاروخ "سويوز-2"

أعلن المدير العام لوكالة الفضاء الروسية الحكومية "روس كوسموس"، دميتري روغوزين، اليوم الجمعة، أن الإطلاق الأول للصاروخ الفضائي "سويوز-2" من قاعدة فوستوشني الفضائية في عام 2021 مخطط له في شهر شباط/ فبراير المقبل.

وكتب روغوزين على صفحته الشخصية في "تويتر": "في إحدى غرف العمل في المجمع التقني في قاعدة فوستوشني الفضائية، تجري الاستعدادات للمرحلة العليا "فريغات" للإطلاق شباط/ فبراير 2021".

В одном из рабочих помещений Технического комплекса космодрома #Восточный идёт подготовка разгонного блока "Фрегат" к февральскому 2021 года пуску. pic.twitter.com/biOEwI16cF — РОГОЗИН (@Rogozin) December 18, 2020

وفي وقت سابق، صرح مصدر في وكالة صناعة الصواريخ والفضاء، أن الإطلاق الأول لـ"سويوز -2" من قاعدة فوستوشني الفضائية في عام 2021 من المقرر أن يتم في الـ25 من شباط/ فبراير، وينبغي إطلاق 36 قمرا صناعيا للاتصالات البريطانية "وان ويب" إلى المدار.

منذ عام 2016، تم إطلاق خمس صواريخ من طراز "سويوز -2" من قاعدة فوستوشني، بما في ذلك حالة طوارئ واحدة. تم تحديد موعد الإطلاق التالي في 18 كانون الأول/ ديسمبر مع 36 قمرا صناعيا "وان ويب".