مسؤول روسي: سنطعن بقرار محكمة التحكيم الرياضي بشأن منع بوتين من حضور الألعاب الأولمبية

أعلن رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الفيدرالية الروسي، السيناتور فلاديمير دجباروف، أن روسيا ستطعن ​​بقرار محكمة التحكيم الرياضية التي أقرت بمنع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من حضور الألعاب الأولمبية والبطولة العالمية لمدة عامين.

وقال السيناتور دجباروف لوكالة "سبوتنيك": "هذا القرار يعبر عن الفوضى المطلقة في القضاء الأولمبي والعالمي، حيث من غير اللائق اتخاذ قرارات بهذا الشكل، بالطبع نحن لن نسكت وسنقوم بالاجراءات المتاحة وأبرزها الطعن بقرار محكمة التحكيم الرياضية".

وبحسب السيناتور، فإن قرار المحكمة الرياضية غير مقبول قانونًا، لأنه إذا كان هناك مذنبون، فيجب معاقبتهم وليس دولًا بأكملها أو رؤساء دول وشخصيات عامة لأي دولة كانت.

وشدد دجباروف قائلا "أي نوع من السلطات هذه - محكمة التحكيم الرياضية؟ أعلى سلطة في العالم؟ هذا مجرد تحكيم رياضي".

ومنعت محكمة التحكيم الرياضية (CAS) الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من حضور الألعاب الأولمبية، وكذلك بطولة العالم لمدة عامين.

كما ينطبق حظر المحكمة على ممثلي الحكومة الروسية، بالإضافة إلى النواب والوزراء الروس.