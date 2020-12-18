مركز غامالي: اللقاح المخفف هو المكون الأول لـ"سبوتنيك V" ولا داعي لتغيير التكنولوجيا

أعلن مدير مركز "غامالي" لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة بوزارة الصحة الروسية، ألكسندر غينتسبورغ، اليوم الجمعة، أن اللقاح المخفف (لايت) ضد فيروس كورونا المستجد هو المكون الأول للقاح "سبوتنيك V"، ولا يلزم إجراء تغييرات في تكنولوجيا الإنتاج.

موسكو - سبوتنيك. وقال غينتسبورغ لوكالة "سبوتنيك": "ليس هناك حاجة إلى تغيير أي شيء، إنه فقط المكون الأول للقاح".

وأوضح أنه من المحتمل أن المناعة بعد اللقاح المخفف (من نسخة "سبوتنيك V" الأساسية) ستستمر لمدة ثلاثة إلى أربعة أشهر، وستكون فعاليتها حوالي 85 بالمئة.

يذكر أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قال أمس خلال المؤتمر الصحفي السنوي الموسع، إن المتخصصين في مركز غامالي يريدون ابتكار "لقاح مخفف" بحقنة واحدة وفترة أقصر لإنتاج الأجسام المضادة.