تقرير: الخوف ينتاب ضباط الجيش الألماني من الحرب مع روسيا

كشف تقرير استخباري روسي أن الكثيرين من ضباط الجيش الألماني في ربيع 1941 توجسوا خيفة من الحرب مع روسيا.

وكان نظام الحكم النازي قد بدأ يعد عدته للاعتداء على روسيا والجمهوريات السوفيتية المتحدة الأخرى. وتم تحديد يوم 22 يونيو/ حزيران 1941 موعدا لبدء العدوان.

وحسب معلومات مندوب الاستخبارات الخارجية الروسية في ألمانيا، أماياك كوبولوف، أعرب معظم ضباط الجيش الألماني عن خوفهم من الحرب مع روسيا.

وبعث مندوب الاستخبارات الروسية ببرقية مشفرة إلى موسكو في 9 مايو/ أيار 1941 جاء فيها إن الملازم أول هارو شولزي بيوزين، الموظف في وزارة الطيران الألمانية، أخبره بأن غالبية ضباط الجيش الألماني يخافون من الحرب مع روسيا ولا يريدونها، معتبرين إياها مشروعا متهورا مثل حرب نابليون ضد روسيا التي انتهت بهزيمة نابليون.

حجب الاستعدادات الحربية

وأرادت السلطة العليا في ألمانيا النازية أن تجري الاستعادات للحرب مع روسيا في الخفاء.

وأفاد مندوب الاستخبارات الروسية أن القيادة العليا الألمانية تسعى إلى حجب الاستعدادات الحربية حتى أن ضباط وزارة الطيران الذين يتولون مسؤولية الملف الروسي يتسترون على المهام الموكلة إليهم لكيلا يتوصل الزملاء في الأقسام الأخرى إلى معرفتها.

ولفت مندوب الاستخبارات الروسية إلى وجود مسعى لوضع حد للإشاعات التي تحدثت عن الحرب الوشيكة مع روسيا، ونفيها وتهدئة المجتمع.

وأخبر أرفيد هارناك، الموظف في وزارة الاقتصاد الألمانية، مندوب الاستخبارات الروسية بأن ممثل السلطة السياسية في الوزارة لا يترك فرصة إلا وينفي احتمال الحرب.