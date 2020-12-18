بوتين: روسيا مستعدة لمساعدة بلدان رابطة الدول المستقلة في التطعيم ضد كورونا

أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن استعداد بلاده لمساعدة بلدان رابطة الدول المستقلة في تطعيم السكان ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

موسكو - سبوتنيك. قال الرئيس الروسي خلال قمة رؤساء رابطة الدول المستقلة عبر تقنية الفيديو، اليوم الجمعة: "أوشك إعداد خطة عمل للتعاون في مكافحة الأوبئة على الانتهاء، روسيا بالطبع مستعدة لمساعدة بلدان رابطة الدول المستقلة في تطعيم السكان باستخدام اللقاحات الروسية مثل "سبوتنيك-V" و"ايبيفاك كورونا" ولقاحات أخرى ستظهر في المستقبل القريب".

وأضاف بوتين: "ندعو بلدان رابطة الدول المستقلة للعمل معا لإنتاج لقاحات ضد فيروس كورونا، أريد أن أؤكد أننا جاهزون لهذا العمل المشترك ومهتمون به".

وأعلن الكرملين، صباح اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيشارك في جلسة مجلس رؤساء رابطة الدول المستقلة، وذلك عبر تقنية الفيديو.