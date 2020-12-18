الكرملين يأسف لقرار محكمة التحكيم الرياضية بمنع بوتين من حضور الأحداث الأولمبية

أعرب المتحدث الرسمي باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، عن أسف الكرملين لقرار محكمة التحكيم الرياضية بمنع الرئيس الروسي من حضور الأحداث الأولمبية والرياضية الدولية الأخرى.

وقال المتحدث الروسي للصحفيين، اليوم الجمعة: "نحن بالتأكيد نأسف لهذا القرار، وبالطبع نتعامل معه بشكل سلبي، ولكن في الوقت نفسه، الشيء المهم هو أن للرياضيين الحق في المشاركة في المسابقات الدولية، حيث سيساعدك هذا في الحفاظ على اللياقة، وهذا أمر مهم للغاية".

وأعلن رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الفيدرالية الروسي، السيناتور فلاديمير دجباروف، أن روسيا ستطعن ​​بقرار محكمة التحكيم الرياضية التي أقرت بمنع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من حضور الألعاب الأولمبية والبطولة العالمية لمدة عامين.

ومنعت محكمة التحكيم الرياضية (CAS) الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من حضور الألعاب الأولمبية، وكذلك بطولة العالم لمدة عامين.

كما ينطبق حظر المحكمة على ممثلي الحكومة الروسية، بالإضافة إلى النواب والوزراء الروس.