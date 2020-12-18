الكرملين: بوتين ليس لديه أي مخابئ

صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليس لديه أي مخابئ.

موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف، في حديث لإذاعة "كومسومالسكايا برافدا": "كما ترون أنفسكم، لا توجد أي مخابئ، وكرئيس دولة نشط جدا، لا يمكنه الجلوس في أي مخباً".

وفي وقت سابق، أكد بيسكوف، أن بوتين، يستخدم الإنترنت، لكن ليس لديه هاتف ذكي.

وتأتي تصريحات بيسكوف عقب المؤتمر الصحفي السنوي الموسع للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عقد أمس الخميس، والذي استمر 4 ساعات و29 دقيقة، وأجاب الرئيس على 60 سؤالا، منها الـ44 طرحت من قبل وسائل الإعلام الروسية، 3 أسئلة طرحت من قبل الصحفيين الأجانب، فضلاً عن 13 سؤالا، تم طرحها عبر الخط المباشر.

وجرت العادة في السنوات الأخيرة على أن يعقد بوتين مؤتمراته الصحفية الموسعة في كانون الأول/ ديسمبر، ليقف على أهم الأحداث في البلاد وخارجها، ويجمل الأهم منها.

يشار إلى أنه بسبب جائحة فيروس كورونا، نظم المؤتمر الصحفي السنوي الموسع للرئيس الروسي، هذا العام بصيغة افتراضية عبر نظام فيديو كونفرانس.