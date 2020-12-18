لقاح "آيبيفاك كورونا" الروسي سيكون مناسبا حتى مع بعض الطفرات الفيروسية

صرحت الهيئة اليفدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك ورفاه المواطن "روس بوتريب نادزور"، اليوم الجمعة، أنه خلال تطوير لقاح "آيبيفاك كورونا" ، تم الأخذ في الاعتبار الطفرات المحتملة للفيروس، لذلك سيكون اللقاح مناسبا في المستقبل.

موسكو - سبوتنيك. وذكروا بالمكتب الصحفي للهيئة لوكالة "سبوتنيك": "بحسب البيانات المتاحة ونتائج الأبحاث، فإن فيروس "كورونا" المستجد ، لديه معدل منخفض نسبيا بسرعة تراكم الطفرات، تختلف معظم الجينومات المعروفة عن بعضها البعض من خلال عدد صغير من بدائل النقاط".

وأوضح، أنه لتطوير لقاح "آيبيفاك كورونا"، جرى اختيار أجزاء محافظة من الجينوم التي لم تتغير طوال الوقت، لذا سيكون اللقاح فعالاً حتى مع التغيرات (الطفرات) الطبيعية في الفيروس.

وتم تسجيل لقاح "آيبيفاك كورونا"، الذي يعتمد على مستضدات الببتيد، والذي طوره مركز "فيكتور"، الروسي في الـ13 تشرين الأول/أكتوبر. وأصدرت وزارة الصحة الروسية، تصريحاً لـ"فيكتور"، لإجراء دراسات ما بعد تسجيل اللقاح.