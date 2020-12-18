عمدة موسكو: لا نخطط لأي قيود كتلك المفروضة في أوروبا بسبب كورونا

أعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين أن سلطات العاصمة لا تخطط لأي إجراءات تخص وضع قيود كما هو الحال في أوروبا، بسبب انتشار فيروس كورونا.

موسكو - سبوتنيك. وقال سوبيانين اليوم الجمعة:

"يجب أن نعتني بأنفسنا، فنحن لا نخطط لأي إجراءات جذرية، كما حدث في العديد من الدول الأوروبية".

وتابع أن الوضع مع فيروس كورونا في موسكو لا يزال صعبًا وعدد المرضى في المستشفيات يقترب من 13 ألفًا.

وأكد عمدة موسكو أن الوضع الوبائي في موسكو لا يزال صعبا، حيث يخضع 13 ألف شخص للعلاج في المستشفيات، والعديد منهم حالتهم صعبة.

كما أشار سوبيانين إلى أن اللقاح الروسي ضد كورونا أظهر فعاليته، وقال: "حتى الأشخاص الذين يصابون بالفيروس بعد التلقيح يمرضون بشكل خفيف، إن اللقاح الروسي أثبت فعاليته العالية".