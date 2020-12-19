مطور لقاح "سبوتنيكV" يكشف عن تأثيرات اللقاح على الإنجاب

كشف مدير مركز غاماليا الوطني لأبحاث علوم الأوبئة والأحياء الدقيقة، ألكسندر غينزبيرغ، عن أن لقاح فيروس كورونا "سبوتنيك V" ليس له تأثير سلبي على وظيفة الإنجاب.

موسكو- سبوتنيك. وقال مطور اللّقاح في حوار له مع وكالة سبوتنيك: إنه "تم اختبار تأثير اللّقاح على وظيفة الإنجاب بالطبع على الحيوانات، تمت تجربته على الفئران والأرانب. ولم يكن هناك أي تأثير سلبي".

وفي أغسطس/ آب الماضي، سجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم للوقاية من مرض " COVID-19"، والذي أطلق عليه اسم "سبوتنيك v "، الذي طوره مركز "غاماليا".

وأوضح غينزبيرغ، أن "عملية تطوير اللقاح تمت عن طريق إنشاء الدواء على منصة تطوير الأدوية المثبتة لناقلات الفيروس الغدي البشري، والتي تتمثل أهم مزاياها في السلامة والفعالية وعدم وجود عواقب سلبية طويلة المدى". © Sputnik اللقاحات الروسية الواعدة ضد "كورونا-19"

وتابع: "بعد التحليل المؤقت الثالث لبيانات البحث، أظهر لقاح "سبوتنيك v "، فاعلية تزيد عن 91٪، وفي مواجهة الحالات الشديدة لمرض "ـ COVID-19"، وصلت فاعليته إلى 100 %".

وكشف غينزبيرغ، أنه قام بنفسه باختبار اللقاح الذي طوره مركزه في مارس/ آذار الماضي.

ثم قال: إنه "لم يعاني من أية آثار جانبية، حتى "العجز الجنسي".

كما لاحظ أيضا أنه تم استخدام اللقاح بشكل نشط في الإعلانات لطرح عقار جديد في السوق يتعلق بالقدرة الجنسية.