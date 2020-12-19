أعمدة من الرماد تتصاعد من بركان شرق روسيا على ارتفاع 6.5 كم.. صور

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة تظهر ثوران بركان كليوتشيفسكي في مقاطعة كامتشاتكا الروسية، صباح اليوم السبت.

تم تسجيل إطلاق الرماد بعد ظهر اليوم 19 كانون الثاني/ ديسمبر، بالتوقيت المحلي، وكان ارتفاع عمود الرماد 6.5 كم.

انتشر عمود الرماد في اتجاه شمالي شرقي باتجاه خليج أوزيرني على مسافة حوالي 55 كم من المنطقة، بحسب ما ذكرت صحيفة "gazeta" الروسية.

Ключевской вулкан на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 6,5 км. Шлейф пепла распространился на расстоянии около 55 км. На его пути населенные пункты отсутствуют, в районе вулкана не летают самолеты, туристические группы в данном направлении не зарегистрированы. pic.twitter.com/AwTkeLfNAd — Известия (@izvestia_ru) December 19, 2020

​وأكدت الصحيفة أنه لا توجد مستوطنات في طريق الرماد، ولا توجد طائرات تحلق في منطقة البركان، ولم يتم تسجيل مجموعات سياحية ذهبت في هذا الاتجاه.

يعد بركان كليوتشيفسكي، الذي يبلغ ارتفاعه 4800 متر، أعلى بركان نشط في روسيا، يقع على بعد 30 كم من قرية كليوتشي في منطقة كامتشاتكا، ويقدر عمر البركان بـ 7 آلاف سنة.