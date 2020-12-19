روسيا تسجل انخفاضا طفيفا في معدلي الإصابات والوفايات بفيروس"كورونا"

سجلت روسيا، اليوم السبت، انخفاضا طفيفا في معدلي الإصابات والوفيات بفيروس "كورونا" المستجد مقارنة بمعدل أمس.

موسكو- سبوتنيك. أفاد مقر عمليات مكافحة فيروس "كورونا" في روسيا، في بيان له، بأنه "على مدار الـ 24 ساعة الماضية، أكدت روسيا تسجيل 28209 إصابة جديدة بوباء "كوفيد-19" في 85 منطقة.

ليرتفع الإجمالي إلى مليونين و819429 إصابة، ما يشير إلى انخفاض طفيف مقارنة بمعدل إصابات أمس (28552) إصابة.

وأضاف البيان أنه "تم تسجيل 585 حالة وفاة جديدة إثر الإصابة بفيروس "كورونا"، ليبلغ إجمالي الوفيات في روسيا 50347 حالة وفاة"، ما يشير إلى انخفاض طفيف مقارنة بمعدل وفيات أمس (611) وفاة.

وأشار البيان إلى أن "العاصمة الروسية موسكو سجلت 6459 إصابة جديدة بوباء "كوفيد-19" خلال الـ 24 ساعة الماضية".

كما تماثل للشفاء 26109 مريض من فيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس في عموم روسيا إلى مليونين و254 ألف و742 حالة شفاء.

يذكر أن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، أشار أمس، إلى أن اللقاح الروسي ضد "كورونا" قد أظهر فعاليته، وقال:"حتى الأشخاص الذين يصابون بالفيروس بعد التلقيح يمرضون بشكل خفيف، إن اللقاح الروسي أثبت فعاليته العالية".