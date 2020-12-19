وزير الصحة: روسيا تخطط لتلقيح 60 بالمئة من السكان ضد كورونا

أعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، أنه من المخطط تلقيح 60 بالمئة من السكان ضد فيروس "كورونا".

موسكو-سبوتنيك. وقال موراشكو خلال برنامج تلفزيوني على قناة "روسيا 1": "نحن نخطط لتلقيح 60 بالمئة من السكان البالغين".

وأكد وزير الصحة الروسي أنه يأمل في أن تكون القدرات الإنتاجية للقاح ضد الكورونا كافية لتغطية حاجات البلاد.

وقال موراشكو: "نحن واثقون من أن القدرات الإنتاجية قادرة على تغطية احتياجات البلاد..".

هذا وبدأت شركة "بيوكاد" إحدى الشركات المصنعة للقاح "سبوتنيك V"، في وقت سابق، بتسليم اللقاح ضد فيروس كورونا للتطعيم على نطاق واسع في روسيا.

وجاء في بيان الشركة المصنعة: "شركة "بيوكاد" للتكنولوجيا الحيوية تبدأ في توريد اللقاح ضد "كوفيد-19" لمركز غامالي للتطعيم ضد فيروس كورونا على نطاق واسع في الدولة".