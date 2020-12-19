موسكو تعلق على تصريح بومبيو أن "روسيا من أعدء أمريكا"

علق عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الاتحاد الروسي، سيرغي تسيكوف، على كلام وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بأن "روسيا مدرجة في قائمة أعداء أمريكا".

وقال تسيكوف في تصريح لوسائل إعلام روسية، اليوم السبت:"أعداء أمريكا داخل أمريكا نفسها على رأس النخبة السياسية الأمريكية. هناك يجب البحث عن أعداء، لأن أفعالهم لا تقوض الأسس الداخلية للمجتمع الأمريكي فحسب، بل تفسد العلاقات مع جميع البلدان، بما في ذلك مع دول مؤثرة مثل روسيا".

وشدد تسيكوف على أن السياسيين "يشوهون" صورة الولايات المتحدة بهذه التصريحات.

وأضاف قائلا :"سيحين الوقت عندما تتوقف الولايات المتحدة على الإدلاء بمثل هذه التصريحات. إذا كان لديهم فهم عميق للتعاملات الدولية، فسوف يتوصلون بسرعة إلى استنتاج مفاده أن روسيا ليست حتى بالحد الأدنى من الشر ، لتكون عدوًا لأمريكا".

وقبل أيام اتهم بومبيو، روسيا ببث الفوضى والصراع والانقسام في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

وقال بومبيو في تغريدة على تويتر: "تقوض روسيا السياسة الداخلية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وتدعم دكتاتور سوريا "الوحشي"، وتؤجج صراع ليبيا عن طريق عملائها. فمن هو الذي يلعب هنا؟".