نائب في مجلس الدوما الروسي يقترح تقديم راتب للأمهات

وقال في تعليق لموقع "أورا دوت رو" (Ura.ru): "من الضروري تقديم مبالغ دائمة للوالدين في شكل رواتب للأمهات"، وبحسب النائب، فإن هذا الإجراء سيسهم في زيادة معدل الولادات.

بالإضافة إلى ذلك، يرى شين أنه من الضروري تقديم مدفوعات منتظمة للأسر التي تعاني من ضائقة مالية شديدة.

ووافقه نائب رئيس الحزب الديمقراطي الليبرالي ياروسلاف نيلوف. وأشار إلى أن العائلات الروسية تنفق الكثير على إعالة الأطفال ودعم فكرة دفع الطفل حتى بلوغه سن الرشد.

عشية المؤتمر الصحفي السنوي، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن جميع العائلات التي لديها أطفال دون سن الثامنة ستحصل على خمسة آلاف روبل. وستغطي مدفوعات ما قبل العام الجديد 14.7 مليون طفل، وقد خصصت الحكومة 73.6 مليار روبل (1 مليار دولار) لهذا الغرض.