مركز "فيكتور" يطور لقاحا مزدوجا ضد الإنفلونزا والكورونا

أعلن مدير مركز "فيكتور" للبحوث البيولوجية، رينات ماكسوتوف، أن نموذج اللقاح المزدوج ضد فيروس "كورونا" والإنفلونزا الموسمية المطور من قبل المركز أثبت فعاليته خلال التجارب على الحيوانات، ويجري حاليا تقرير توسيع البحوث.

موسكو-سبوتنيك. وقال ماكسوتوف على أثير قناة "روسيا 1": "اللقاح طور على أساس فيروس الانفلونزا المعدل، وكما نخطط فإنه سيسمح بتوفير الحماية ضد فيروسات الإنفلونزا الموسمية، ولقد تم تجربة نموذج هذا اللقاح خلال التجارب المخبرية على الحيوانات، وتبحث في الوقت الحالي مسألة توسيع التجارب قبل السريرية".

هذا وتم تسجيل اللقاح "إيبيفاك كورونا"، الذي أنتجه مركز "فيكتور" على أساس مستضد الببتيد، في روسيا يوم 13 أكتوبر/ تشرين الأول.

وأعلن مركز "فيكتور" للأبحاث في نوفوسيبيرسك أنه يقوم بتطوير ثلاثة لقاحات، بالإضافة إلى اللقاح المسجل ضد فيروس كورونا، وأن اللقاحات الثلاثة في مراحل مختلفة من البحث.

وبدأ "فيكتور" التجارب السريرية للقاح كورونا، في 27 تموز/ يوليو، بمشاركة 300 متطوع تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا، بما في ذلك 60 موظفًا من "فيكتور".