هيئة حماية المستهلك الروسية: هولاء الأشخاص لا يحتاجون إلى تلقي اللقاح ضد كورونا

قالت رئيسة هيئة حماية المستهلك الروسية، آنا بوبوفا، في تصريح لقناة "روسيا - 1"، إن التطعيم ضد عدوى فيروس كورونا ليس ضروريًا لأولئك الذين لديهم أجسام مضادة.

وقالت بوبوفا، اليوم السبت: "نقوم قبل إجراء التطعيم، كقاعدة عامة، باختبار لوجود الأجسام المضادة، وفي حال وجدت، فلا يجب تطعيم المرء بالطبع".

وأضافت بوبوفا أنه إذا لم تظهر الأجسام المضادة بعد الإصابة بمرض "كوفيد - 19"، فيتوجب الحاجة إلى استشارة الطبيب.

وقالت: "يجب على الطبيب أولاً تحديد سبب عدم وجوده الإجسام المضادة في جسم المريض، لمعرفة إذا كان الشخص قد أصيب بالفعل بفيروس كورونا أو بفيروس آخر".

وفقًا لبوبوفا، في هذه الحالة، سيقرر الطبيب ما إذا كان سيتم تطعيم المريض أو لا.

هذا وكانت روسيا قد أعلنت عن تسجيل أول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19" في شهر أغسطس/ آب الماضي، وحتى الآن تم تسجيل لقاح "سبوتنيك V" ويطوره مركز "غامالي" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة. ويعتمد اللقاح على منصة "ناقلات الفيروسات الغدية البشرية" مدروسة جيدًا ومصادق عليها، وتتمثل فوائدها المهمة في السلامة والفعالية وعدم وجود آثار ضارة طويلة المدى.

وبدأت في روسيا، في يوم الخامس من كانون الأول/ ديسمبر، حملة التطعيم العام ضد فيروس كورونا بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.